Почти 18 млн рублей получила Псковская область на субсидирование хлебопекарных производств

На субсидирование хлебопекарных производств Псковская область получила почти 18 млн рублей. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках рубрики «Тема». Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

По его словам, рост цен на продукты питания в настоящее время является одной из актуальных тем. Михаил Ведерников пояснил, что администрация Псковской области формально не имеет полномочий работать с ценообразованием напрямую. При этом есть ряд инструментов, которые позволят стабилизировать цены на продукты питания, в частности, на хлеб и молоко.

Так, губернатор региона сообщил, что по соглашению с Министерством сельского хозяйства РФ Псковская область получила порядка 18 млн рублей, которые будут направлены на субсидирование хлебопекарных производств. Им же, в свою очередь, требуется не повышать цены на социально значимые виды хлеба.

«На данный момент заинтересованность в этой мере поддержки высказали 14 наших предприятий. Это Псковский хлебокомбинат, все пекарные предприятия Облпотребсоюза, хлебопекарное производство общества слепых «Нива» и несколько хлебопеков в наших муниципалитетах», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что все хлебопекарные производства региона стабилизируют оптово отпускные цены, что, безусловно, повлияет на розничные цены в магазинах. «Прежде всего речь о сети региональной потребкооперации, автолавках и региональной сети «Хороший»», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что подобное субсидирование в дальнейшем будет обеспечено и для производителей молока. На эти цели, по его словам, уже зарезервировано 175 млн рублей.

«Соглашение с Минсельхозом – это лишь один из наших инструментов стабилизации цен. Более подробно об этом поговорим завтра на региональном оперштабе по экономике», – подытожил Михаил Ведерников.