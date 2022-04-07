Почти 100 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 6 апреля, в Псковской области зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канл региона.

Так, по 23 человека заболели в Пскове (всего 34 тыс. 87) и Великих Луках (всего 16 тыс. 614). В Порховском районе (всего 3 тыс. 778) зафиксировали 14 новых случаев , в Палкинском (всего 1 тыс. 28) – 11, в Дедовичском (всего 2 тыс. 782) – четыре.

По три местных жителя заболели в Великолукском (всего 2 тыс. 610) и Красногородском (всего 982) районах, по два – Невельском (всего 4 тыс. 927), Псковском (всего 8 тыс. 693), в Куньинском (всего 961), Локнянском (всего 1 тыс. 43), Пустошкинском (всего 1 тыс. 316) и Пыталовском (всего 1 тыс. 443) районах, по одному – в Новоржевском (всего 1 тыс. 145) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 450) районах.

За время пандемии в Псковской области коронавирус подтвердился у 107 тыс. 862 человек. Из них 104 тыс. 709 выздоровело, в том числе 57 человек за прошедший день. Скончались 1 тыс. 759 человек.