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Экономика

Михаил Мишустин: В пандемию российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах

7 апреля 2022 года, 13:06

Российская экономика в пандемию коронавирусной инфекции росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах мира. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Государственной Думе 7 апреля.

«За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги, в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд», – заявил председатель правительства России.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что в работе правительства главной задачей оставалось спасение жизней и здоровья людей.

«Мы сконцентрировали основные усилия на её решении. Одновременно стремились сохранить рабочие места и доходы наших граждан, поддержать бизнес», – отметил премьер-министр и уточнил, что в прошлом году в России фиксировался уверенный рост экономики.

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