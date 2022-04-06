Голышев: Информационная война против России велась всегда

«Информационная война против СССР, затем России велась всегда», – об этом заявил российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

По его словам, новый этап в информационной войне начался в 2014 году, когда Крым и Севастополь присоединились к России.

«Коллективный Запад во главе с США публично проиграл России и объявил глобальную информационную войну», – рассказал культуролог. Он также подчеркнул, что особое внимание уделили «войнам исторической памяти», внедрению в сознание жителей России прозападных русофобских идей и угрозам национальной безопасности страны. Как отметил Александр Голышев многие были не готовы к этому. Российские СМИ и сеть Интернет, как заявил спикер, не стали субъектами информационной безопасности.

«Новые технологии информационно-психологических войн, борьба с фейками в их арсенале, стали появляться совсем недавно. Одна из причин этого – нескоординированность государственных устремлений, не реализующаяся государственная культурная политика, отсутствие реальной защиты и возможностей распространения за рубежом русского языка и ключевых традиционных ценностей, возможностей влияния на западную аудиторию правдивой информацией, защиты молодежи от деструктивного влияния Интернета и т.д.», – заявил председатель Псковского регионального отделения РВИО. Он также добавил, что обеспечение культурного и информационного суверенитета России и русского мира, а также традиционных ценностей на сегодняшний день является национальной целью «цивилизационного масштаба».

«Вызовы современного мира реально преодолеют те общества, чья идентичность окажется более устойчивой», – подытожил Александр Голышев.