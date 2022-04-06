Председатель «Команды 2018» прокомментировал планы правительства по поддержке экономики

Председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев дал оценку планам правительства по поддержке экономики.

Правительство приняло системное решение по перезапуску экономики в условиях санкций – президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил более двухсот инфраструктурных проектов. Планируется, что в результате их реализации в Росси появится 360 тыс. новых рабочих мест.

Целью одобренных проектов является модернизация инженерной, туристической, транспортной, социальной инфраструктуры. Помимо этого, создаются индустриальные парки, промышленные технопарки и особые экономические зоны.

Правительство планирует поддержать все государственные программы и национальные проекты, а также увеличить инфраструктурное финансирования проектов. За пять на эти цели регионам выделят триллион рублей.

По мнению Михаила Васильева, одна только поддержка инфраструктурных проектов не перезапустит экономику. Эксперт подчеркнул, что, если триллион рублей распределить по всем субъектам России, то на один регион выйдет примерно 11,7 млрд рублей.

«Это существенная сумма, но не достаточная чтобы принципиально что-то перезапустить! Для перезапуска экономики должны быть перезапущены концептуальные подходы к ней! В целом по экономике - очень не хватает длинных и дешевых денег для развития малого и среднего предпринимательства!», – заявил председатель «Команды 2018».

Он также отметил, что сейчас нужно усилить контроль за спекулятивными игроками, которые наживаются на повышенном спросе и ограниченном предложении. По мнению эксперта, это стабилизирует экономические процессы и плавно сгладить рост цен и инфляции.

Также Михаил Васильев, опираясь на опыт экономики 20-50-х годов XX века, выделил и перечислил пять основных критериев роста:

« 1. Планирование - «ГосПлан» с плановой экономической моделью и использованием автоматизированных обратных связей макроэкономических показателей и оперативное реагирование на их динамику.

2. Использование перспективных зарубежных технологий и привлечение иностранных специалистов - максимальный «хантинг» специалистов и команд в РФ на супервыгодных условиях, парсинг технологий и упаковка их образовательную и научную программу ВУЗов.

3. Директивное повышение эффективности (задания по внедрению новой техники) - внедрение технологий бережливого производства, оптимизации затрат, автоматизации процессов и т.п.

4. Денежная политика в духе модной ныне ММТ (доктрина «рост лимитируется только нехваткой физических активов, но не денег») - должна быть обеспечена суверенная денежная политика.

5. Предпринимательство (личные приусадебные участки и артели) - максимально стимулировать рост МСП с точки зрения производства товаров народного потребления, причем в большей степени вне городских агломераций, чтобы убрать урбанистический дисбаланс».