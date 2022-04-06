Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах, если здание будет ему передано. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил 6 апреля на встрече с жителями Печорского района, передает корреспондент «Псковской правды».
Дом стрельца в Печорах в 2011 году Фото ПАИ
«Мы уже примерно понимаем, как его реставрировать, чтобы сохранить в первоначальном состоянии», - заявил владыка. «Сделаем небольшой музей», - пообещал он. Присутствовавший на встрече губернатор Михаил Ведерников в ответ пообещал митрополиту помощь в решении «бюрократических вопросов».