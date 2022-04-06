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Культура

Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах

6 апреля 2022 года, 17:53

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах, если здание будет ему передано. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил 6 апреля на встрече с жителями Печорского района, передает корреспондент «Псковской правды».

Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах
Дом стрельца в Печорах в 2011 году
Фото ПАИ
«Мы уже примерно понимаем, как его реставрировать, чтобы сохранить в первоначальном состоянии», - заявил владыка. «Сделаем небольшой музей», - пообещал он. Присутствовавший на встрече губернатор Михаил Ведерников в ответ пообещал митрополиту помощь в решении «бюрократических вопросов».

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