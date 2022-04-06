Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах, если здание будет ему передано. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил 6 апреля на встрече с жителями Печорского района, передает корреспондент «Псковской правды».