Сергея Лаврухина назначили новым руководителем Управления МЧС по Псковской области

Полковника Сергея Лаврухина назначили временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

6 апреля состоялась рабочая встреча главы региона Михаила Ведерникова и статс-секретаря — заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексея Серко.

Губернатору представили нового руководителя ГУ МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина, на которого приказом МЧС России возложили руководство территориальным ведомством. Михаил Ведерников поздравил его с назначением. Он также подчеркнул, что в регионе складывается стабильная ситуация в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.

Глава области отметил, что территориальное управление МЧС при поддержке федерального центра уже несколько лет модернизировалось и обеспечивалось новой техникой. Так, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году закупили 19 единиц лесопожарной техники на сумму 70 млн рублей.

«В Псковской области есть все, что нужно для эффективной работы. Главное, высокий уровень взаимодействия», – сказал Михаил Ведерников. Он также отметил, что администрация области всегда готова поддержать ведомство.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по целому ряду направлений гражданской обороны, усиления защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах.

Сергей Лаврухин родился в 1981 года. Он окончил Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России и Северо-Западную академию государственной службы.

Последние годы Сергей Лаврухин занимал руководящие должности в федеральной противопожарной службе по Санкт-Петербургу, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Имеет ведомственные и государственные награды: государственные медали «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре», медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».