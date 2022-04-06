Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 100 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области 5 апреля

6 апреля 2022 года, 12:36

За минувшие сутки, 5 апреля, коронавирусом в Псковской области заразился 101 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 17 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 34 тыс. 64), в Себежском районе – 14 (всего 2 тыс. 641), в Островском районе – 13 (всего 5 тыс. 143), в Невельском районе – девять (всего 4 тыс. 925).

Восемь человек добавились в общую ковидстатистику в Опочецком районе (всего 3 тыс. 260), семь – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 701), пять – в Псковском (всего 8 тыс. 691) и Гдовском (всего 1 тыс. 899) районах.

В Дедовичском (всего 2 тыс. 778) и Красногородском (всего 979) районах коронавирусом заразились четыре местных жителя, в Великих Луках (всего 16 тыс. 591) и Печорском районе (всего 2 тыс. 462) районе – по три.

По два подтвержденных случая выявили в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 797), Бежаницком (всего 1 тыс. 381), Пустошкинском (всего 1 тыс. 314) и Новоржевском (всего 1 тыс. 144) районах, один – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 607).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 107 тыс. 767 человек, выздоровели – 104 тыс. 652, в том числе 50 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 755 псковичей, из них три – за минувшие сутки.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очистка канализационного коллектора производится на Снятной в Пскове
В Пскове уточнили перечень избирательных участков
В текущем году в детских лагерях Псковской области продолжат действовать антиковидные ограничения
Зоозащитники надеются, что власти районов Псковской области займутся строительством приютов
Более 15 тысяч псковичей хотят отправить своих детей в летние лагеря
Объём средств на отлов и содержание животных в Псковской области увеличен более чем в два раза
222 малыша появились на свет в Псковском перинатальном центре в марте
Новый ветеринарный модуль построят в великолукском зооприюте на средства гранта
В Пскове из-за опрокидывания автомобиля два человека попали в больницу

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:27 06.04.2022

Д.м.н., академик РАЕН,профессор Александр Редько :"Мы не должны бороться с природой. Мы должны с ней сожительствовать.Ну вот мы знаем сегодня 15 тысяч вирусов,на самом деле их 100 млн. Мы что, завтра будем вакцинироваться от каждого вируса, который к нам придёт?! Организм человека должен сам справляться, нужно тренировать свой иммунитет. Мы должны общаться,мы должны СВОБОДНО ДЫШАТЬ, целоваться...У нас должна быть жизнь,а не подобие жизни."

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
По пути к звездам

Общество
5 апреля 10:03

По пути к звездам

Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте

Ласковый убийца

Общество / Здоровье
4 апреля 10:48

Ласковый убийца

Можно ли вылечить гепатит С
Яркие оттенки черного и белого

Общество
1 апреля 14:20

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»