Более 100 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области 5 апреля

За минувшие сутки, 5 апреля, коронавирусом в Псковской области заразился 101 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 17 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 34 тыс. 64), в Себежском районе – 14 (всего 2 тыс. 641), в Островском районе – 13 (всего 5 тыс. 143), в Невельском районе – девять (всего 4 тыс. 925).

Восемь человек добавились в общую ковидстатистику в Опочецком районе (всего 3 тыс. 260), семь – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 701), пять – в Псковском (всего 8 тыс. 691) и Гдовском (всего 1 тыс. 899) районах.

В Дедовичском (всего 2 тыс. 778) и Красногородском (всего 979) районах коронавирусом заразились четыре местных жителя, в Великих Луках (всего 16 тыс. 591) и Печорском районе (всего 2 тыс. 462) районе – по три.

По два подтвержденных случая выявили в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 797), Бежаницком (всего 1 тыс. 381), Пустошкинском (всего 1 тыс. 314) и Новоржевском (всего 1 тыс. 144) районах, один – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 607).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 107 тыс. 767 человек, выздоровели – 104 тыс. 652, в том числе 50 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 755 псковичей, из них три – за минувшие сутки.