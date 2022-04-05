Псковские пограничники задержали мужчину, незаконно пересёкшего российско-латвийскую границу ради девушки

Псковские пограничники задержали 22-летнего гражданина Латвии незаконно пересекшего государственную границу России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Житель Печорского района заметил недалеко от российско-латвийской границы подозрительного незнакомца и сообщил о нем пограничникам. Благодаря этому сотрудники Пограничного управления быстро задержали 22-летнего гражданина Латвии, который направлялся по лесу вглубь России.

У задержанного не было законных оснований на пересечение границы, документов у него также не оказалось. По словам молодого человека, он направлялся в Москву для встречи с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

В отношении жителя Латвии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.