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Транспорт / Автопарк

Брать билеты в автобусах призывает «Псковпассажиравтотранс»

5 апреля 2022 года, 14:45

«Псковпассажиравтотранс» просит жителей Псковской области в обязательном порядке брать билеты за проезд в общественном транспорте и сохранять их до конца поездки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Брать билеты в автобусах призывает «Псковпассажиравтотранс»

Фото: пресс-служба «Псковпассажиравтотранс»

С наступлением весны количество людей, пользующихся для передвижения автобусами, увеличивается. В пресс-службе рассказали, что участились случаи, когда пассажирам общественного транспорта не выдают билеты после оплаты проезда.

В итоге статистические данные на маршрутах искажаются. Предприятие в безостановочном режиме анализирует перевезенных пассажиров, количество которых высчитывается по проданным билетам.

В случае уменьшения пассажиров на маршрутах могут изменить расписание, уменьшается количество рейсов, либо вовсе закрыть маршрут.

Помимо этого, наличие билета на проезд дает пассажиру право получить возмещение в случае, если автобус попадает в ДТП и хозяин билета пострадает.

Предприятие призывает требовать у водителя или кондуктора билет, если они не выдали его после оплаты.

Для решения спорных вопросов можно обратиться в диспетчерскую службу ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»: 8 (8112) 55-15-05

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