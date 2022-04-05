Еще 98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 4 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 98 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавился 21 местный житель (всего 34 тыс. 47), в Опочецком районе – 15 (всего 3 тыс. 252), в Островском районе – 14 (всего 5 тыс. 130), в Великих Луках – 12 (всего 16 тыс. 588), в Невельском районе – восемь (всего 4 тыс. 916).

Шесть подтвержденных случаев заболевания выявили в Усвятском районе (всего 682), четыре – в Порховском районе (всего 3 тыс. 764), по три – в Дедовичском (всего 2 тыс. 774) и Себежском (всего 2 тыс. 627) районах. По два человека заразились коронавирусом в Гдовском (всего 1 тыс. 894) и Новоржевском (всего 1 тыс. 142) районах.

По одному новому случаю зафиксировали в Псковском (всего 8 тыс. 686), Новосокольническом (всего 3 тыс. 110), Печорском (всего 2 тыс. 459), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 795), Плюсском (всего 1 тыс. 694), Бежаницком (всего 1 тыс. 379), Пустошкинском (всего 1 тыс. 312) и Красногородском (всего 975) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 107 тыс. 666 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 104 тыс. 602, из них 12 – за прошедший день. Умерли от COVID-19 1 тыс. 752 жителя региона, в том числе два – за минувшие сутки.