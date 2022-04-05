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Происшествия / Преступление

В Великолукском районе задержали мужчин, похитивших из храма ящик для пожертвований

5 апреля 2022 года, 12:15

В Великолукском районе задержали двух мужчин, которые похитили из храма в деревне Иваново ящик для пожертвований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великолукском районе задержали мужчин, похитивших из храма ящик для пожертвований

Источник: pixabay.com

Согласно версии следствия, в ночь на 4 апреля неизвестные разбили топором оконное стекло храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Иваново Великолукского района и похитили из него ящик для пожертвований с находившимися в нем денежными средствами.

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» после получения сообщения о произошедшем провели необходимые мероприятия и с помощью служебно-розыскной собаки «по горячим следам» задержали двух мужчин, подозреваемых в совершенной краже. Ими оказались два безработных местных жителя 1983 и 1990 годов рождения, которые ранее уже были судимы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело в рамках ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время проводится расследование.

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