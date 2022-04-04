В Новосокольническом районе количество привитых от коронавируса составляет менее 60%

Количество вакцинировавшихся от коронавируса в Новосокольническом районе от численности подлежащих вакцинации составляет 57%. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своем Телеграм-канале.

4 апреля состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Новосокольническом районе под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Основной темой для обсуждения стала вакцинацию жителей района. В Новосокольническом районе привито чуть более 57% подлежащего вакцинации населения.

Вера Емельянова подчеркнула, что для достижения необходимого показателя в 80% необходимы индивидуальная работа с местными жителями и активные дворовые обходы.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отметила, что вакцинированные граждане переносят легче и без осложнений переносят заболевание, в том числе люди пожилого возраста.

На данный момент в Псковской области первым компонентом привились 296 тыс. 297 человек, которые составляют 73,4% от числа населения, подлежащего вакцинации.