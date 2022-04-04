Менее 80 человек заразились коронавирусом в Псковской области 3 апреля

За минувшие сутки, 3 апреля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 79 человек. Общее количество заболевших составляет 107 тыс. 568, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 58 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 35 тыс. 26), в Псковском районе – пять (всего 8 тыс. 685), в Себежском (всего 2 тыс. 624) и Красногородском (всего 974) районах – по четыре.

По два местных жителя добавились в общую ковидстатистику в Островском (всего 5 тыс. 116), Опочецком (всего 3 тыс. 237) и Гдовском (всего 1 тыс. 892) районах, по одному – в Дедовичском (всего 2 тыс. 771) и Плюсском (всего 1 тыс. 693) районах.

С начала пандемии от коронавируса в Псковской области вылечились 104 тыс. 590 человек, в том числе 15 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 750 псковичей, из них шесть – за прошедший день.