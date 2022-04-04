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Происшествия / Преступление

Два года колонии грозит псковичке за удар дочери «Дихлофосом»

4 апреля 2022 года, 11:43

Два года колонии грозит псковичке за удар дочери аэрозолем «Дихлофос». Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Пскова.

Ссора псковички с дочерью произошла из-за тараканов и грязи в квартире. В ходе конфликта женщина, взяв с тумбочки баллон с аэрозолем «Дихлофос», нанесла дочери удар по голове. В результате удара потерпевшая получила легкую травму.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд. В рамках ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ псковичке грозит до двух лет лишения свободы.

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