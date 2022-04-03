Строительство трёх модульных ФАПов ведется в Великолукском районе

В деревнях Великолукского района появятся три новых модульных ФАПа. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Комфортные и современные модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Булынино Лычевской волости, Баландино Шелковской волости и Урицкое Пореченской волости Великолукского района.

«О новых медпунктах жители этих населенных пунктов и сами медицинские работники мечтали уже давно, поскольку старые здания фельдшерско-акушерских пунктов обветшали и перестали соответствовать необходимым нормам», – сообщает газета «Наш путь».

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Великолукском районе ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области.