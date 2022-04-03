Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Строительство трёх модульных ФАПов ведется в Великолукском районе

3 апреля 2022 года, 15:10

В деревнях Великолукского района появятся три новых модульных ФАПа. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Строительство трёх модульных ФАПов ведется в Великолукском районе

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

Комфортные и современные модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Булынино Лычевской волости, Баландино Шелковской волости и Урицкое Пореченской волости Великолукского района.

«О новых медпунктах жители этих населенных пунктов и сами медицинские работники мечтали уже давно, поскольку старые здания фельдшерско-акушерских пунктов обветшали и перестали соответствовать необходимым нормам», – сообщает газета «Наш путь».

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Великолукском районе ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой
Пушкинский заповедник с 4 апреля закроется на санитарный период
Более 80 жителей Псковской области заболели коронавирус за сутки
Поиски пропавшего 48-летнего Романа Иванова продолжаются в Пскове
Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью
Михаил Ведерников поблагодарил участников и организаторов премии «Народное признание – 2021»
Причину переименования администрации Псковской области в правительство назвал Михаил Ведерников
Михаил Ведерников напомнил, как псковичи могут записаться к профильному врачу
В Великих Луках возобновится движение автобусных маршрутов №7 и №135 – Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
Яркие оттенки черного и белого

Общество
1 апреля 14:20

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

На птичьих правах

Общество
1 апреля 14:35

На птичьих правах

Куда и зачем летят пернатые?