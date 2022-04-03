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Культура

Пушкинский заповедник с 4 апреля закроется на санитарный период

3 апреля 2022 года, 13:57

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с 4 апреля закроется на санитарный период. Его окончание запланировано на 26 апреля, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на представителя информационной службы музея Лидию Токареву.

Пушкинский заповедник с 4 апреля закроется на санитарный период

Фото с сайта Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

С 4 апреля в типологической «Пушкинской деревне» в Бугрово и во всех зданиях в мемориальных усадьбах будут вестись косметический ремонт, генеральная уборка, просушивание и проветривание экспонатов, а также проверка и отладка инженерных и электрических сетей. Эти работы, по словам Лидии Токаревой, невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока.

Проведение сезонных хозяйственных работ также запланировано и в садах мемориальных усадеб. Специалисты будут вести вычинку ограждений, мостиков, парковых дорожек и других деревянных конструкций музейного ландшафта. Необходимость данных работ обусловлена завершившейся зимой, которая в текущем году была снежной и с сильным ветром.

Лидия Токарева подчеркнула, что нынешней весной санитарный период не предусмотрен для выставочных залов в Научно-культурном центре «Михайловского», расположенного по адресу: посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. 

Посетители музея смогут посетить большую фондовую экспозицию «Из истории создания драмы «Борис Годунов», Пушкинскую капеллу Петра Оссовского, а также выставки «…Прекрасен наш Союз!» и «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...», которые были подготовлены к столетию «Пушкинского уголка». В Научно-культурном центре также открыта выставка «Второе рождение», на которой представлены отреставрированные предметы дворянского быта и картины XIX века, и другие сменные экспозиции.

Кроме того, весенний санитарный период не предусмотрен и для ремесленного центра в музейном комплексе в деревне Бугрово. В апреле он продолжит функционировать по обычному расписанию.

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