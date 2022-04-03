Более 80 жителей Псковской области заболели коронавирус за сутки

За минувший день, 2 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 83 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились еще 14 местных жителей (всего 33 тыс. 968), в Стругокрасненском районе – 13 (всего 1 тыс. 794), в Великих Луках – 11 (всего 16 тыс. 576), в Порховском районе – восемь (всего 3 тыс. 760).

Семь подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Опочецком районе (всего 3 тыс. 235), шесть – в Невельском районе (всего 4 тыс. 908). В Пушкиногорском (всего 1 тыс. 449), Пустошкинском (всего 1 тыс. 311) и Усвятском (всего 676) районах коронавирусом заразились по четыре человека.

У трёх местных жителей COVID-19 зарегистрировали в Печорском (всего 2 тыс. 458) и Новоржевском (всего 1 тыс. 140) районах. В Себежском (всего 2 тыс. 620) и Великолукском (всего 2 тыс. 606) районах выявили по два подтвержденных случая, в Новосокольническом (всего 3 тыс. 109) и Локнянском (всего 1 тыс. 41) – по одному.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заразились 107 тыс. 489 псковичей. 104 тыс. 575 человек выписались из медицинских учреждений в связи с излечением от заболевания, из них 38 – за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 1 тыс. 744 жителей региона, в том числе два – за прошедший день.