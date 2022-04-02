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Общество / Здоровье

92 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

2 апреля 2022 года, 14:28

За минувшие сутки, 1 апреля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 92 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, в Пскове (всего 33 тыс. 954) ковид диагностировали у 27 человек, в Великих Луках (всего 16 тыс. 565) – у 15, в Островском районе (всего 5 тыс. 114) – у 12. В Себежском (всего 2 тыс. 618) районе заболели девять местных жителей. По четыре новых случая зафиксировано в Палкинском (всего 1 тыс. 17), Плюсском (всего 1 тыс. 692) и Псковском (всего 8 тыс. 680) районах. В Опочецком районе (всего 3 тыс. 228) заразились шесть человек, в Гдовском (всего 1 тыс. 890) – три. По два местных жителя заболели в Великолукском (всего 2 тыс. 604) и Локнянском (всего 1 тыс. 40), по одному – в Дновском (всего 881), Новоржевском (всего 1 тыс. 137), Новосокольническом (всего 3 тыс. 108) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 307).

За время пандемии коронавирус диагностировали у 107 тыс. 406 человек. Выздоровело 104 тыс. 537 жителей региона, в том числе 32 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 742 человека.

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Комментарии

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Бабулечка
15:05 02.04.2022

Люди могут иногда болеть, некоторые из нас живут с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Есть болезни опаснее и страшнее,чем ковид 19, от этих болезней нет вакцин, никто не спешит так быстро изобретать вакцины от других заболеваний, хотя имеются другие болезни инфекционного характера. Чем меньше люди вакцинируются от К19, тем меньше стало больных К19.

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