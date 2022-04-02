92 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 1 апреля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 92 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, в Пскове (всего 33 тыс. 954) ковид диагностировали у 27 человек, в Великих Луках (всего 16 тыс. 565) – у 15, в Островском районе (всего 5 тыс. 114) – у 12. В Себежском (всего 2 тыс. 618) районе заболели девять местных жителей. По четыре новых случая зафиксировано в Палкинском (всего 1 тыс. 17), Плюсском (всего 1 тыс. 692) и Псковском (всего 8 тыс. 680) районах. В Опочецком районе (всего 3 тыс. 228) заразились шесть человек, в Гдовском (всего 1 тыс. 890) – три. По два местных жителя заболели в Великолукском (всего 2 тыс. 604) и Локнянском (всего 1 тыс. 40), по одному – в Дновском (всего 881), Новоржевском (всего 1 тыс. 137), Новосокольническом (всего 3 тыс. 108) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 307).

За время пандемии коронавирус диагностировали у 107 тыс. 406 человек. Выздоровело 104 тыс. 537 жителей региона, в том числе 32 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 742 человека.