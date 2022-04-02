Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о двойных стандартах Европы на примере Печорского или Пыталовского районов в видеообращении «Своих не бросаем» в своем Телеграм-канале.

По мнению главы региона, жители Псковской области хорошо знакомы с европейской моралью.

«Все знают, что нацизм – это плохо. Но если ветераны СС проводят свои мероприятия в Прибалтике – то уже вполне терпимо», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он также добавил, что Европа подчеркивает, что границы её государств неприкосновенны.

«Но если кто-то выдвигает претензии по поводу нашего Печорского или Пыталовского района – то вопрос, по их мнению, сразу становится дискуссионным. Тут уже можно и подумать», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что по европейской морали все люди имеют право на самоопределение.

«Но если ты русский в Европе – тебя могут лишить права учиться на родном языке и попросту не дать гражданство просто потому, что ты русский», – заявил глава области.