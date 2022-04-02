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Политика

Причину переименования администрации Псковской области в правительство назвал Михаил Ведерников

2 апреля 2022 года, 23:32

Губернатор Михаил Ведерников назвал причину предстоящего переименования администрации Псковской области в правительство. Об этом он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона 2 апреля.

Причину переименования администрации Псковской области в правительство назвал Михаил Ведерников

«Я с такой идеей столкнулся ещё в 2017 году. Некоторые рядовые сотрудники администрации видели в этом сакральный смысл. Ходили упорные слухи о том, что это якобы поможет увеличить финансирование региона», – рассказал глава региона. Он подчеркнул, что изменение названия не повлияет на финансовые потоки.

Причиной изменений являются федеральные нормативы, согласно которым администрации субъектов приводят к одному виду. Михаил Ведерников сообщил, что с 1 июня администрацию Псковской области переименуют в правительство в соответствии с требованиями 414 федерального закона.

«Изменение чисто формальное, призвано обеспечить единообразие всех исполнительных органов власти. Потаённого смысла здесь нет, можете не искать», – подытожил губернатор. 

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Комментарии

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Бабулечка
01:56 03.04.2022

Сколько же денежных затрат потребуется на переименование одного в другое? Правительство должно быть одно., так наверно.

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