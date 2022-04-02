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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников напомнил, как псковичи могут записаться к профильному врачу

2 апреля 2022 года, 23:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подробнее объяснил, как записаться к профильному врачу, в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Михаил Ведерников напомнил, как псковичи могут записаться к профильному врачу

Для этого необходимо позвонить по номеру 122. Специалист на горячей линии может перенаправить обратившегося на телефон поликлиники по месту жительства. Уже там можно записаться к терапевту, который выпишет направление к профильному специалисту.

Михаил Ведерников также добавил, что при неотложных показаниях можно попасть в день обращения, в случае планового осмотра необходимо ожидать записи в порядке очереди. 

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Комментарии

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Бабулечка
02:01 03.04.2022

Медики поликлиник ещё при входе туда отучили посещать за эти два прошедших года, отучили от врачей.

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