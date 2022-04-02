Михаил Ведерников напомнил, как псковичи могут записаться к профильному врачу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подробнее объяснил, как записаться к профильному врачу, в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Для этого необходимо позвонить по номеру 122. Специалист на горячей линии может перенаправить обратившегося на телефон поликлиники по месту жительства. Уже там можно записаться к терапевту, который выпишет направление к профильному специалисту.

Михаил Ведерников также добавил, что при неотложных показаниях можно попасть в день обращения, в случае планового осмотра необходимо ожидать записи в порядке очереди.