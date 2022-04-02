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Транспорт / Автопарк

В Великих Луках возобновится движение автобусных маршрутов №7 и №135 – Ведерников

2 апреля 2022 года, 23:28

В Великих Луках возобновится движение общественного транспорта по маршрутам №7 и №135. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона 2 апреля.

В Великих Луках возобновится движение автобусных маршрутов №7 и №135 – Ведерников

Фото: Дарья Хваткова

Глава области рассказал, что маршрутка №7 не выходит на рейс порядка месяца, поскольку автоперевозчики не вышли на торги из-за низкой стоимости контракта.

Михаил Ведерников заверил, что необходимые изменения в контракт уже внесли, поэтому планируется, что новая подрядная организация выйдет на маршрут к 1 мая.

Помимо этого, чтобы в апреле люди могли ездить по востребованному маршруту, на нем в усеченной форме будет работать госпредприятие «Славяне».

«До мая рейсов будет несколько меньше, но в ключевые часы они ходить будут», – пояснил глава региона.

На маршруте №135, рассказал Михаил Ведерников, также меняется подрядчик. С 1 апреля за рейс будет отвечать предприятие «Славяне».

Также глава региона поделился, что на контроль взята проблема нестабильности выездов на рейс.

Контролирующие органы систематически проверяют перевозчиков и выставляют им претензии по зафиксированным нарушениям.

«С начала года уже составлено 13 претензий на общую сумму почти 140 тыс. рублей. Будем наказывать их рублём, пока не научатся работать так, как положено», – подытожил глава области.

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