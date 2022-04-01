В Псковской области отмечается снижение темпов вакцинации от коронавируса

Снижение темпов вакцинации от коронавируса отмечается в Псковской области. Об этом на совещании по актуальным вопросам социальной сферы региона заявила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Анна Митюшкина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

По её словам, на данный момент в регионе от коронавируса привито 73,2% от числа запланированного населения. Курс ревакцинации прошли 58,6% человек. Анна Митюшкина подчеркнула, что в настоящее время неплохие показатели по вакцинации у Пушкиногорского, Порховского, Опочецкого, Себежского и Новоржевского районов.

В рамках обсуждения вопросов профилактики коронавирусной инфекции главам муниципалитетов также рекомендовали продумать график проведения «Дней здоровья» в населенных пунктах и в целом усилить информационную кампанию.

«Оздоровительные» мероприятия должны быть нацелены на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, нередко возникающих на фоне осложнений после перенесенного коронавируса, и непосредственно на саму вакцинацию.

Как отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, апрель – это самый подходящий период для иммунизации подростков от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник М». Данное время также является наиболее благополучным для проведения вакцинации и ревакцинации и для взрослого населения, так как в уже скоро начнется сезон дач и отпусков.