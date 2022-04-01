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Общество / Здоровье

106 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области 31 марта

1 апреля 2022 года, 13:33

106 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки, 31 марта. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 33 тыс. 927) заболели 40 человек, по девять – в Великих Луках (всего 16 тыс. 550) и Опочецком районе (всего 3 тыс. 222), в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 770) – восемь, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 445) – шесть. По пять новых случаев заражения зафиксировано в Гдовском (всего 1 тыс. 887), Красногородском (всего 970) и Островском (всего 5 тыс. 102) районах, по четыре – в Палкинском (всего 1 тыс. 13) и Псковском (всего 8 тыс. 676). По два случая зафиксирвоали в Великолукском (всего 2 тыс. 602), Невельском (всего 4 тыс. 902), Порховском (всего 3 тыс. 752), Себежском (всего 2 тыс. 609) и Усвятском (всего 672) районах. Один местный житель заболел в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 378).

С начала пандемии коронавирус в Псковской области зафиксировали у 107 тыс. 314 местных жителей. Выздоровело 104 тыс. 505 человек. В том числе 34 за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 738 жителей региона, в том числе пять за минувший день.

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