Сейчас не время для инвестиций в недвижимость – Эксперт

Псковичам не советуют инвестировать в недвижимость. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости» Андрея Шубарцова.

По его словам, вложение денежных средств в покупку недвижимости в настоящее время является не самой удачной затеей, тем более с привлечением ипотечного плеча, для того чтобы уберечься от инфляции. Как подчеркнул эксперт, о том, что высокой инфляции в текущем году не избежать, стало понятно после того, как в конце февраля Центробанк России поднял ключевую ставку сразу до 20% годовых.

Андрей Шубарцов отметил, самые «смелые» граждане, которые не побежали покупать машины и обменивать рубли в другие валюты, решили инвестировать денежные средства в новостройки. Он подчеркнул, что имея относительно небольшую сумму на первоначальный взнос они «были довольны собой», так как взяли ипотеку с ключевой ставкой ЦБ 20%, а кредит получили по февральскому одобрению под 5-6%. Некоторые аналитики, при этом, предсказывают инфляцию в текущем году на уровне 15-30%.

Как отметил эксперт, несмотря на всю убедительность, необходимо учитывать ряд изменений. В частности, уже перестало существовать понятие «котлованных» цен в связи с внедрением технологии работы с эскроу-счетами по закону №214-ФЗ. Так, застройщику больше не требуется привлекать деньги дольщиков большими скидками на старте, так как его финансирует банк.

Также, по словам Андрея Шубарцова не известно, куда пойдет рынок через два года и что будет с ценами на недвижимость. Он отметил, что в конце 2014 года на фоне активных покупок населением фиксировался высокий спрос на недвижимость, а с 2015 по 2017 сильно росли потребительские цены на обычные товары, при этом цены на жилье падали.

«Вообще, между товарной инфляцией и инфляцией на недвижимость очень слабая корреляция. Это значит, что возможна такая ситуация, когда квартиру будет сложно продать в нужный момент. Или придется выходить из объекта с минусом, если ждать благоприятной ситуации не будет возможности», – уточнил эксперт.

В период кризиса также нарастают риски лишиться существенной части заработка из-за отказа работодателя от выплаты различных премий и бонусов или вовсе остаться без работы. При этом не известно, удастся ли сменить работу в текущих условиях. В таком случае усложнится ситуация с обслуживанием кредитного долга с возможность возникновения срочной необходимости в продаже ипотечной квартиры.

Эксперт подчеркнул, что для инвестиций на данный момент существуют и другие инструменты. Он отметил, что недвижимость псковичам стоит покупать, когда есть потребность в улучшении жилищные условия.