Обнародованы имена победителей общественной премии Псковской области «Народное признание» за 2021 год

Названы обладатели Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» по итогам 2021 года. Церемония награждения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоялась 31 марта в большом концертном зале областной филармонии.

Награду присуждали в 12 номинациях. Всего организаторам поступила 131 заявка на соискание премии. В финал после первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации вышли 36 претендентов.

Победителей определяли по сумме голосов жюри, и тех, что были поданы во время второго тура голосования на сайте ПАИ.

В результате в номинации «Открытие» статуэтку «Народного признания» получило креативное пространство «Лофт» в Пскове, в номинации «Наша марка» - фермер Иван Мельник из Себежского района, в номинации «Сервис» - псковская торговая сеть «Книжица». «Бизнесменами года» признаны основательницы торговых сетей «Книжица» и WoolHouse Вера Григорьева и Юлия Мамчиц.

В номинации «Рекорд» победу одержала спортивная семья Зуевых из Плюсского района, в номинации «Талант» - рок-группа «Отцы и дети» из Пскова, в номинации «Призвание» - и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова, в номинации «Инициатива» - зооприют «Добрый» в Порхове.

В двух номинациях, где награда присуждается за героический поступок, премии удостоены Иван Мутовин из Дедовичского района за спасение тонувшего друга (номинация «Поступок») и полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин за спасение упавшей с моста девочки (номинация «Защита»).

В номинации «Экомышление», которая была введена в партнёрстве с компаний «Титан-Полимер», награду получил Плюсский перерабатывающий комбинат за проект по созданию экомебели.

Главным событием прошлого года признана операция по подъёму разбившегося в годы Великой Отечественной войны самолёта из болота в Пыталовском районе.

Премия «Народное признание» вручена в 12-й раз. За годы её проведения в основных и дополнительных номинациях награду получили уже порядка 200 соискателей. Учредитель проекта — Псковское агентство информации.