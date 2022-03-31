И. о. главного врача Псковской областной клинической больницы назначена Екатерина Миронова. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Екатерина Миронова родилась в Тамбовской области. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. В медицине – с 2007 года. Свой профессиональный путь Екатерина Миронова начала участковым врачом-терапевтом. Она также занимала пост заведующей клинико-экспертным отделом Городской клинической больницы №11 города Рязани.

В Псков Екатерина Миронова приехала в 2021 года в должности и. о. заместителя главного врача по медицинской части — первого заместителя Псковской областной клинической больницы.