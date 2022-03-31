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Общество / Здоровье

И. о. главного врача Псковской областной клинической больницы назначена Екатерина Миронова

31 марта 2022 года, 15:07

И. о. главного врача Псковской областной клинической больницы назначена Екатерина Миронова. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Екатерина Миронова родилась в Тамбовской области. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. В медицине – с 2007 года. Свой профессиональный путь Екатерина Миронова начала участковым врачом-терапевтом. Она также занимала пост заведующей клинико-экспертным отделом Городской клинической больницы №11 города Рязани.

В Псков Екатерина Миронова приехала в 2021 года в должности и. о. заместителя главного врача по медицинской части — первого заместителя Псковской областной клинической больницы.

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