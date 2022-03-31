URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование снимка для иллюстрации фейка

URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование снимка издания для иллюстрации фейковой новости.

Итальянская газета сопроводила статью, о якобы произошедшей в Киеве бойне, которую «устроили российские военные», фотографией, сделанной после взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. На снимке от 14 марта изображён человек, который стоит возле тел погибших и закрывает лицо руками. Автор фото - Эдуарда Корниенко.

«Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк», - заявила редакция URA.RU.

Ранее на La Stampa в суд подал российский посол в Италии. Поводом стала публикация, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России Владимира Путина.