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Общество / Здоровье

111 человек заболели коронавирусом Псковской области за 20 марта

31 марта 2022 года, 13:47

За минувшие сутки, 30 марта, коронавирус диагностировали у 111 жителей Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. За время пандемии ковид в Псковской области подтвердился у 107 тыс. 208 человек.

В Пскове (всего 33 тыс. 887) за прошедший день коронавирусом заболели 28 местных жителей, в Псковском районе (всего 8 тыс. 672) – 21, в Великих Луках (всего 16 тыс. 541) – 16. В Палкинском районе (всего 1 тыс. 9) заразились восемь случаев коронавируса, в Гдовском (всего 1 тыс. 882) – семь, в Невельском (всего 4 тыс. 900) – шесть.

По пять местных жителей заболели в Бежаницком (всего 1 тыс. 377), Порховском (всего 3 тыс. 750) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 306) районах, по два – в Красногородском (всего 965), Новоржевском (всего 1 тыс. 136), Новосокольническом (всего 3 тыс. 107) и Островском (всего 5 тыс. 97) районах, по одному – в Куньинском (всего 959) и Печорском (всего 2 тыс. 455) районах.

Излечились от ковида за всё время 104 тыс. 471 человек, в том числе 21 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 733 человека.

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