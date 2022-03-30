80 млн рублей выделят муниципальным образованиям Псковской области для оказания финансовой помощи

Для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям Псковской области выделят 80 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, 24,6 млн рублей направят на оплату коммунальных услуг муниципальным образовательным организациям в текущем году, 12 млн рублей – на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности Стругокрасненскому и Пыталовскому районам.

На компенсацию недополученных расходов из-за государственного регулирования тарифов Опочецкому району выделят 5,2 млн рублей, Пушкиногорскому району на частичное погашение задолженности предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 5 млн рублей.

Губернатор Михаил Ведерников также сообщил, что по 3 млн рублей из бюджета направят на завершение отопительного сезона в Куньинском районе и на частичную компенсацию затрат теплосетей Невельскому району.