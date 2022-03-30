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Экономика

80 млн рублей выделят муниципальным образованиям Псковской области для оказания финансовой помощи

30 марта 2022 года, 16:30

Для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям Псковской области выделят 80 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, 24,6 млн рублей направят на оплату коммунальных услуг муниципальным образовательным организациям в текущем году, 12 млн рублей – на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности Стругокрасненскому и Пыталовскому районам.

На компенсацию недополученных расходов из-за государственного регулирования тарифов Опочецкому району выделят 5,2 млн рублей, Пушкиногорскому району на частичное погашение задолженности предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 5 млн рублей.

Губернатор Михаил Ведерников также сообщил, что по 3 млн рублей из бюджета направят на завершение отопительного сезона в Куньинском районе и на частичную компенсацию затрат теплосетей Невельскому району.

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