145 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За прошедший день, 29 марта, коронавирусом в Псковской области заболели 145 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавился еще 31 местный житель (всего 33 тыс. 859), в Великих Луках (всего 16 тыс. 525) и Себежском районе – по 14 (всего 2 тыс. 607), в Порховском районе (всего 3 тыс. 745) – 13, в Островском районе (всего 5 тыс. 95) – по 11.

Десять подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Опочецком районе (всего 3 тыс. 213), девять – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 875), восемь – в Невельском районе (всего 4 тыс. 894), по пять – в Печорском (всего 2 тыс. 454), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 781) и Новоржевском (всего 1 тыс. 134) районах.

В Дедовичском районе коронавирусом заразились четыре человека (всего 2 тыс. 762), в Псковском (всего 8 тыс. 651) и Плюсском (всего 1 тыс. 688) районах – по три, в Новосокольническом (всего 3 тыс. 105), Локнянском (всего 1 тыс. 38) и Красногородском (всего 963) районах – по два. По одному новому случаю выявили в Бежаницком (всего 1 тыс. 372) и Куньинском (всего 958) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заразились 107 тыс. 97 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 104 тыс. 450, в том числе 25 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 730 псковичей, из них три – за минувшие сутки.