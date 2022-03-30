Не доверять компьютерным мастерам по объявлениям советуют эксперты. В редакцию «АиФ. Псков» обратилась псковичка. Она рассказала, что хотела установить на компьютере VPN. Мастера вызвала по объявлению, наклеенному на дверях подъезда.

По телефону девушке сказали, что услуга обойдется в 300 рублей, а заплатила она почти 7000 рублей.

«Почему я заплатила? Да я растерялась, - говорит она. - Меня как пыльным мешком по голове огрели».

В Роспотребнадзоре, куда псковичка обратилась, отметили, что этот случай не единственный. В ведомстве советуют не доверять мастерам по объявлениям и обращаться в проверенные организации. Кроме того, всегда требоваться прайс-лист на оказываемые услуги.

В чеке цены на услуги явно завышены, считает и псковский компьютерщик. Он отмечает, что установить VPN — минутное дело и стоить 2 500 рублей это никак не может. «Это пускание пыли в глаза, людям. Такие горе мастера рассчитывают на несведущих в этом вопросе людей, называют цену, какую хотят, а клиенты не могут оценить ее адекватность и платят», - говорит эксперт.

В полиции отметили, что при получении подобных услуг у граждан часто возникают разногласия, в которых зачастую трудно найти грань между гражданско-правовыми отношениями и имущественным преступлением, но если человек считает, что в отношении него совершено правонарушение, что его обманули, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

О том, что кроется за объявлениями на подъезде, читайте в материале «Приду быстро».