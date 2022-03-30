Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Не доверять компьютерным мастерам по объявлениям советуют эксперты

30 марта 2022 года, 14:30

Не доверять компьютерным мастерам по объявлениям советуют эксперты. В редакцию «АиФ. Псков» обратилась псковичка. Она рассказала, что хотела установить на компьютере VPN. Мастера вызвала по объявлению, наклеенному на дверях подъезда.

По телефону девушке сказали, что услуга обойдется в 300 рублей, а заплатила она почти 7000 рублей.

«Почему я заплатила? Да я растерялась, - говорит она. - Меня как пыльным мешком по голове огрели».

В Роспотребнадзоре, куда псковичка обратилась, отметили, что этот случай не единственный. В ведомстве советуют не доверять мастерам по объявлениям и обращаться в проверенные организации. Кроме того, всегда требоваться прайс-лист на оказываемые услуги.

В чеке цены на услуги явно завышены, считает и псковский компьютерщик. Он отмечает, что установить VPN — минутное дело и стоить 2 500 рублей это никак не может. «Это пускание пыли в глаза, людям. Такие горе мастера рассчитывают на несведущих в этом вопросе людей, называют цену, какую хотят, а клиенты не могут оценить ее адекватность и платят», - говорит эксперт.

В полиции отметили, что при получении подобных услуг у граждан часто возникают разногласия, в которых зачастую трудно найти грань между гражданско-правовыми отношениями и имущественным преступлением, но если человек считает, что в отношении него совершено правонарушение, что его обманули, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

О том, что кроется за объявлениями на подъезде, читайте в материале «Приду быстро». 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Информационная волна «Мы работаем» стартовала в социальных сетях
Приятный подарок разыграют между гостями премии «Народное признание – 2021»
80 млн рублей выделят муниципальным образованиям Псковской области для оказания финансовой помощи
Новый светофор заработал на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове
145 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
2 апреля в Пскове пройдет тур по новостройкам
До 11 апреля можно подать заявку на конкурс «Студенческий стартап»
Новый подрядчик подготавливается к строительству парка «Россия — моя история» в Пскове
Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?