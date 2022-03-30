За совершение 275 наркопреступлений будут судить двух псковичей

Псковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух псковичей, которые обвиняются в совершении 275 преступлений. Преступники занимались незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что до августа 2019 года неизвестные создали в России организованную группу, участники которой распространяли наркотики бесконтактным способом в Псковской и Новгородской областях. Чаще всего они продавали синтетические наркотики через закладки с помощью интернета, электронных платежных систем и мессенджеров.

Участники группы прятали наркотики и психотропные вещества в тайники, после чего загружали сведения о них на торговую интернет-площадку, где их находили покупатели, которые могли выбрать вид, массу, регион, населенный пункт, район размещения, способ оплаты запрещенного товара. Информацию о тайниках покупатели получали после внесения платежей на высланный счет.

В августе 2019 года к организованной группе присоединился безработный 33-летний пскович, а в январе 2020 года – и 36-летняя псковичка, которые оставляли закладки наркотических средств и психотропных веществ до их задержания полицией в июле 2021 года.

«Кураторы» отдавали оптовые партии наркотиков «закладчикам», которые впоследствии фасовали их, незаконно хранили и помещали в тайники в лесных массивах Псковской и Новгородской областей. После этого они сообшали информацию о размещенных тайниках «куратору» для загрузки данных в интернет и дальнейшего сбыта заказчикам.

В результате обвиняемые совершили 275 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Полиция изъяла запрещенные вещества из тайников в лесных массивах, а также в ходе обысков.

Псковичам предъявлено обвинение в совершении 274 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.