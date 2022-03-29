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Общество / Здоровье

Еще 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

29 марта 2022 года, 14:27

За минувшие сутки, 28 марта, в Псковской области зафиксировали еще 150 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 106 тыс. 953, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирус зарегистрировали у 27 местных жителей (всего 33 тыс. 828), в Великих Луках – 25 (всего 16 тыс. 511), в Невельском (всего 4 тыс. 886) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 776) районах, в Дедовичском районе – девять (всего 2 тыс. 758).

По восемь подтвержденных случаев заболевания выявили в Островском (всего 5 тыс. 84) и Опочецком (всего 3 тыс. 203) районах, по шесть – в Порховском (всего 3 тыс. 732), Новоржевском (всего 1 тыс. 129) и Палкинском (всего 1 тыс. 1) районах.

В Новосокольническом (всего 3 тыс. 103) и Плюсском (всего 1 тыс. 685) районах в общую ковидстатистику добавились по пять человек, в Пушкиногорском районе – четыре (всего 1 тыс. 439), в Псковском (всего 8 тыс. 648) и Усвятском (всего 670) районах – по три.

По два новых случая заболевания зафиксировали в Великолукском (всего 2 тыс. 600), Себежском (всего 2 тыс. 593) и Печорском (всего 2 тыс. 449) районах, по одному – в Гдовском (всего 1 тыс. 866), Пустошкинском (всего 1 тыс. 299) и Куньинском (всего 957) районах.

С начала пандемии от коронавируса в Псковской области вылечились 104 тыс. 425 человек, из них 42 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 727 жителей региона, в том числе четыре – за прошедший день.

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