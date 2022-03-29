Мужчина убил сожительницу и ранил ребёнка в Себежском районе

29-летний мужчина зарезал свою 35-летнюю сожительницу, а также ранил 12-летнего ребёнка в деревне Дедино Себежского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Пострадавшего подростка доставили в Псковскую детскую областную клиническую больницу. Там его состояние оценили как стабильное. По имеющейся информации, бабушка уже забрала ребенка к себе.

Преступник после совершенного преступления пытался покончить с собой. Он был доставлен в Себежскую районную больницу.

По данному факту сотрудники полиции и следственного комитета проводят следственные мероприятия.