Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

До 73% вырос уровень поддержки россиянами спецоперации на Украине

29 марта 2022 года, 11:27

За минувший месяц поддержка специальной военной операции на Украине среди россиян выросла до 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

По данным опроса, 27 февраля начало специальной военной операции на Украине поддерживали 65% опрошенных россиян, к 20 марта этот показатель увеличился до 73%.

В ФОМ сообщили, что 71% респондентов считает, что Россия проводит спецоперацию, чтобы обеспечить безопасность РФ, добиться разоружения Украины и не дать базам НАТО разместиться на ее территории, 52% ответили, что целью является защита населения ДНР и ЛНР, 21% опрошенных уверены, что операция необходима для изменения политического курса Украины и отстранения националистов от власти. 10% думают, что планируется «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». 8% участников опроса не ответили на данный вопрос.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос прошел 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России. В нем приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность составляет не более 3,6%.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове начали распиливать Троицкий мост
Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников
Порядка 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной
156 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю
Семь общественных территорий вошли в голосование по выбору объектов для благоустройства в Пскове в 2023 году
Еще 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
В Псковской области впервые выберут лучший ТОС
17 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопроизводства
Соглашение о взаимодействии подписали профсоюзы и Пушкиногорский район

Комментарии

Авторизация
No comments
Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года

Политика
2 марта 12:04

Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года
В России начал работу проект «Война с фейками»

Политика
26 февраля 16:34

В России начал работу проект «Война с фейками»
Дискуссионный вопрос

Политика
25 февраля 20:52

Дискуссионный вопрос

Псковские депутаты поспорили о местном самоуправлении