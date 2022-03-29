До 73% вырос уровень поддержки россиянами спецоперации на Украине

За минувший месяц поддержка специальной военной операции на Украине среди россиян выросла до 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

По данным опроса, 27 февраля начало специальной военной операции на Украине поддерживали 65% опрошенных россиян, к 20 марта этот показатель увеличился до 73%.

В ФОМ сообщили, что 71% респондентов считает, что Россия проводит спецоперацию, чтобы обеспечить безопасность РФ, добиться разоружения Украины и не дать базам НАТО разместиться на ее территории, 52% ответили, что целью является защита населения ДНР и ЛНР, 21% опрошенных уверены, что операция необходима для изменения политического курса Украины и отстранения националистов от власти. 10% думают, что планируется «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». 8% участников опроса не ответили на данный вопрос.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос прошел 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России. В нем приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность составляет не более 3,6%.