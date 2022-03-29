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Политика

Британский эксперт считает, что санкции против России наносят серьезный удар жителям Европы

29 марта 2022 года, 10:51

Политический обозреватель Энтони Уэббер считает, что страны Европейского союза и Великобритания ввели санкций против России, не подумав о последствиях. Об этом он сообщил в интервью RT.

Британский эксперт отмечает, что из-за резкого и сильного роста цен в результате принятых решений в странах Европы могут начаться протесты и демонстрации.

Энтони Уэббер акцентировал внимание на том, что страны, вводящие санкции против РФ, в конечном счете вводят их и против себя. В связи с этим он призвал страны Европы полностью изменить свою политику.

По данным опроса компании Ifop, которые приводит телеканал Cnews, 52% французов верят хотя бы одному российскому аргументов по поводу специальной военной операции на Украине. Еще 28% опрошенных считают, что за спецоперацию выступают русскоязычные украинцы, желающие освободиться от преследований. 10% опрошенных думают, что во властных структурах Украины есть неонацисты.

Сторонники главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура, по данным опроса, наиболее «восприимчивыми к выступлениям (президента РФ) Владимира Путина».

Помимо этого, в нескольких немецких городах прошли митинги и автопробеги в поддержку Российской Федерации, во время которых жители вышли на улицы с российскими флагами и плакатами.

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