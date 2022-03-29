До 30 апреля продлены ограничительные мероприятия из-за коронавируса в Псковской области

До 30 апреля продлили в Псковской области ограничительные мероприятия из-за коронавируса согласно предписанию главного государственного врача региона Александра Нестерука. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Губернатор Михаил Ведерников подписал соответствующий указ.

Сейчас в Псковской области нельзя проводить дискотеки, запрещена работа ночных клубов и кальянных. Заведениям общепита запрещено работать с 24:00 и до 6:00. Помимо этого, в регионе сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также требования по дезинфекции и иные санитарные меры.