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Общество / Здоровье

До 30 апреля продлены ограничительные мероприятия из-за коронавируса в Псковской области

29 марта 2022 года, 09:44

До 30 апреля продлили в Псковской области ограничительные мероприятия из-за коронавируса согласно предписанию главного государственного врача региона Александра Нестерука. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Губернатор Михаил Ведерников подписал соответствующий указ.

Сейчас в Псковской области нельзя проводить дискотеки, запрещена работа ночных клубов и кальянных. Заведениям общепита запрещено работать с 24:00 и до 6:00. Помимо этого, в регионе сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также требования по дезинфекции и иные санитарные меры.

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