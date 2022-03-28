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Происшествия / Правосудие

Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Локнянском районе повешенной собаки

28 марта 2022 года, 17:07

По факту публикации в СМИ и социальных сетях фотографии, которая содержит признаки жестокого обращения с животными, сотрудники отдела полиции по Локнянском району проводят проверку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия, где была обнаружена повешенная на дереве собака, выезжала следственно-оперативная группа с целью детального изучения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время полиция устанавливает причастное лицо для его привлечения к установленной законом ответственности.

Ранее в сообществе «Подслушано Локня» опубликовали фотографию мертвого животного. Собака была повешена на дереве около озера в деревне Богданово Локнянского района, её обнаружили дети.

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