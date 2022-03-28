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Происшествия / Преступление

В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку

28 марта 2022 года, 16:14

Повешенную на дереве собаку обнаружили в деревне Богданово (Старое) Локнянского района около озера. Фотографию животного разместили в группе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку

Фото из группы «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте»

«Люди вы что за звери? Как можно было повесить собаку, смотреть на ее мучения?», – обратилась автор поста. По её словам, мертвое животное у озера случайно обнаружили дети, которые были этим шокированы.

«В каком обществе живут! Как объяснить, что она сама? Или это люди хуже живодеров?», – написала женщина.

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