В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку

Повешенную на дереве собаку обнаружили в деревне Богданово (Старое) Локнянского района около озера. Фотографию животного разместили в группе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди вы что за звери? Как можно было повесить собаку, смотреть на ее мучения?», – обратилась автор поста. По её словам, мертвое животное у озера случайно обнаружили дети, которые были этим шокированы.

«В каком обществе живут! Как объяснить, что она сама? Или это люди хуже живодеров?», – написала женщина.