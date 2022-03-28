На данный момент никто из инвесторов не отказался от реализации проектов в Псковской области

На данный момент никто из тех инвесторов, которые прошли инвестиционный совет, не отказался от реализации проектов на территории Псковской области. Об этом сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева в выпуске программы «Псковский телеграм Online» 28 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Заместитель главы региона отметила, инвесторам, конечно, приходится пересматривать свои планы, поскольку все они планировали использовать заёмные средства, а процентная ставка по кредитам значительно выросла после увеличения Центробанком ключевой ставки. Сейчас компании подготовят обновлённые проекты и снова представят их на инвестиционном совете.

Нинель Салагаева рассказала, что несколько другая ситуация сложилась с резидентами ОЭЗ «Моглино». Одна из компаний уведомила о невозможности реализовать проект из-за ограничений, введённых в Европе. Судьба ещё одного проекта пока не известна, его реализация планировалась с участием итальянских партнёров. Ожидается, что на этой неделе в регион для переговоров приедет делегация из Италии.

«У нас около 500 компаний с иностранным капиталов. А если говорить про резидентов, там процентов 70 предприятий с иностранным капиталом. Трудности у многих возникли, те или иные, например, связанные с логистикой, но финансовые трудности возникли только у двух компаний», - заключила вице-губернатор.