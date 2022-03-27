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Общество / Здоровье

105 новых случаев заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 26 марта

27 марта 2022 года, 15:03

За минувшие сутки, 26 марта, в Псковской области коронавирусом заболели 105 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове ковид диагностировали у 22 человек(всего 33 тыс. 773), в Великих Луках — у 13 (всего 16 тыс. 486), в Себежском районе - у 10(всего 2 тыс. 591), в Бежаницком — у восеми (всего 1 тыс. 371).

По семь местных жителей заразились в Дедовичском (всего 2 тыс. 749), Печорском (всего 2 тыс. 447), Псковском (всего 8 тыс. 645) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 298) районах, по шесть — в Островском (всего 5 тыс. 76) и Палкинском (всего 995). Четыре новых случая зафиксировано в Опочецком районе (всего 3 тыс. 195), три — в Гдовском (всего 1 тыс. 865). В Великолукском (всего 2 тыс. 598) и Красногородском (всего 961) районах заболели по два человека, а в Невельском районе (всего 4 тыс. 873) всего один.

За время пандемии коронавирус в области был зафиксирован у 106 тыс. 774 человек. Выздоровели 104 тыс. 95 граждан, 319 из них за минувшие сутки. Скончались за все время 1 тыс. 715.

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