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Общество / Здоровье

Еще 150 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

26 марта 2022 года, 14:13

За прошедший день, 25 марта, в Псковской области зафиксировали еще 150 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились еще 37 местных жителей (всего 33 тыс. 751), в Великих Луках – 14 (всего 16 тыс. 473), в Стругокрасненском районе – 13 (всего 1 тыс. 763), в Гдовском районе – 11 (всего 1 тыс. 862), в Порховском (всего 3 тыс. 726) и Бежаницком (всего 1 тыс. 363) районах – по десять.

Семь подтвержденных случаев заболевания выявили в Печорском районе (всего 2 тыс. 440), по шесть – в Невельском (всего 4 тыс. 872) и Новоржевском (всего 1 тыс. 123) районах, по пять – в Островском (всего 5 тыс. 70) и Опочецком (всего 3 тыс. 191) районах. В Великолукском (всего 2 тыс. 596), Себежском (всего 2 тыс. 81) и Куньинском (всего 956) районах коронавирусом заразились по четыре человека, в Пушкиногорском районе – три (всего 1 тыс. 435).

По два новых случая зарегистрировали в Псковском (всего 8 тыс. 638), Новосокольническом (всего 3 тыс. 98), Пустошкинском (всего 1 тыс. 291) и Красногородском (всего 959) районах, по одному – в Дедовичском (всего 2 тыс. 742), Локнянском (всего 1 тыс. 36) и Дновском (всего 880) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 106 тыс. 669 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 103 тыс. 776, в том числе 342 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 715 жителей региона, из них пять псковичей умерли за прошедший день.

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