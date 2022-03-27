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Общество / Здоровье

Псковский губернатор: Маски – это по-прежнему необходимая противовирусная мера

27 марта 2022 года, 12:02

«Маски – это по-прежнему необходимая противовирусная мера, а вакцинация – единственный способ защитить своё здоровье», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего еженедельного видеообращения к псковичам 27 марта, комментируя тему отмены масочного режима.

Псковский губернатор: Маски – это по-прежнему необходимая противовирусная мера

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что жители региона по-прежнему продолжают отправлять обращения по данному вопросу. «Друзья, мы уже сняли практически все ограничения, кроме самых базовых и необходимых. После этого, как и всегда, мы взяли время, чтобы оценить развитие ситуации», – прокомментировал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что после продолжительного снижения заболеваемости коронавирусом в регионе на одном уровне стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. При этом отмена оставшихся ограничений, по его словам, неизбежно приведет к росту числа заболевших.

«А это в свою очередь будет значить, что часть мер придётся возвращать. Разумеется, в этом никто не заинтересован», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также обратил внимание на риски, которые на данный момент нельзя игнорировать. В частности, в Азии, Австралии и некоторых европейских странах началась новая волна заболеваемости коронавирусом, которую спровоцировал новый штамм омикрона. Как сообщают специалисты, в зоне риска находятся непривитые взрослые и подростки, переболевшие инфекцией в легкой форме.

«В скором времени этот вирус будет и у нас. Масштаб новой волны пока оценить сложно, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», – заключил псковский губернатор. 

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Комментарии

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Бабулечка
21:37 27.03.2022

Какие друзья ... Если третий год увещеваете носить эти намордники и вакцинироваться от ОРЗ непроверевенными препаратами, клинические испытания которых завершатся только в конце декабря 2022 года, затем начнутся клинические испытания на детях и беременных ,завершатся в конце 2023 года. О Поповой ,главе потребнаднадзора РФ ничего неизвестно, а вы обязываете маски носить и участвовать в экспериментах. Когда прекратите это, конца и края нет, нет управы...

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