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Экономика

Займы для малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств возобновятся в Псковской области

25 марта 2022 года, 17:41

В Псковской области возобновятся займы для малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств, рассказал губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 25 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Работа будет проходить на базе регионального центра «Мой бизнес». Сообщается, что максимальный размер займов на пополнение оборотных средств увеличили с 1 до 5 млн рублей, а ставка составляет 5,7%.

Федеральный штаб учёл большинство предложений, поступивших от Псковской области, при разработке льготных ставок по инвестиционным кредитам и дополнительных финансовых инструментов для помощи МСП, льготных кредитов для системообразующих предприятий, краткосрочных кредитов для сельскохозяйственных предприятий.

Михаил Ведерников поделился наиболее важными федеральными мерами поддержки. Так приняли комплекс мер для системообразующих предприятий. Также возобновили программы поддержки, действовавшие в 2020 году, разработали льготные кредиты, отсрочки платежей по инвестиционным кредитам.

Помимо этого, отменили плановые и внеплановые проверки для всех организаций и ИП. Для МСП объявили кредитные каникулы по более 70-ти кодам ОКВЭД.

14,3 млрд рублей выделят на дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Капитализация Корпорации МСП увеличат на 9 млрд рублей.

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