Администрация Псковской области станет правительством до 1 июня 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Соответствующие поправки внесут в Устав Псковской области в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с принятым федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

На площадке регионального парламента состоялось заседание рабочей группы по подготовке поправок в Устав Псковской области, которые связаны с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Александр Котов напомнил, что данный закон приняли в конце 2021 года в развитие изменений, внесённых в Конституцию РФ после всенародного голосования. Также он выдвинул от себя предложение исключить из Устава норму о согласовании депутатским корпусом кандидатуры на назначение первого заместителя губернатора. По его мнению, процедура согласования Собранием первого замгубернатора Собранием в большинстве своем ритуальная. Обычно избранный глава региона формирует свою команду самостоятельно, поскольку лучше понимает, кто справится с должностью.

«Депутатский корпус при таком согласовании может вообще впервые видеть кандидата, судить о его успехах только по биографической справке. Точно ли это будет ответственное решение? Зато у Собрания всегда есть возможность обратить внимание на несоответствие или промахи должностного лица во время ежегодного отчёта. И, опять же, кадровое решение при необходимости сможет принять только сам губернатор. Поэтому считаю согласование совершенно лишней процедурой и предлагаю её убрать», – пояснил своё предложение Александр Котов. С ним согласились члены рабочей группы.

На заседании также подняли вопрос о написании наименования Избирательной комиссии Псковской области. Сейчас этот орган пишется в Уставе со строчной буквы, в то время как другие с заглавной. Председатель избиркома Игорь Сопов заметил, что изменение одной буквы станет причиной многочисленных правок нормативных правовых актов. Александр Котов возразил, по его мнению, в таких документах, как Устав области, должно быть единообразие. В результате рабочая группа решила, что необходимо привести наименование избирательной комиссии в соответствие с общей нормой.

Поправки в Устав Псковской области необходимо принять уже на апрельской сессии регионального парламента. Изменения затронут все статьи основного закона области.