Почти 200 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области 24 марта

За минувшие день, 24 марта, в Псковской области зафиксировали 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 33 тыс. 714) заболели 47 человек, в Великих Луках (всего 16 тыс. 459) – 19, в Псковском районе (всего 8 тыс. 636) – 15 , в Порховском (всего 3 тыс. 716) – 14, в Дедовичском (всего 2 тыс. 741) – 13. По 10 новых случаев заражения зафиксировано в Невельском (всего 4 тыс. 866) и Островском (всего 5 тыс. 65) районах, по семь – в Печорском (всего 2 тыс. 433) и Великолукском (всего 2 тыс. 592) районах. Шесть местных жителей заболели в Опочецком районе (всего 3 тыс. 186). По пять заразившихся подтвердилось в Гдовском (всего 1 тыс. 851), Красногородском (всего 957), Плюсском (всего 1 тыс. 680) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 750) районах, по четыре — в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 432) и Себежском (всего 2 тыс. 577) районах, по три — в Новосокольническом (всего 3 тыс. 96) и Новоржевском (всего 1 тыс. 117), по одному — в Куньинском (всего 952), Локнянском (всего 1 тыс. 35) и Пыталовском (всего 1 тыс. 441) районах.

За время пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 106 тыс. 519 граждан. Вылечились от заболевания 103 тыс. 434 человека, в том числе 363 – за минувшие сутки. Скончались от болезни 1 тыс. 710 жителей области, в том числе семь за 24 марта.