Голышев: Антисанкционные меры реально стабилизируют качество жизни в стране

«Государственная Дума продолжает активно разрабатывать и принимать антисанкционные меры, которые реально стабилизируют качество жизни в стране», – заявил российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

По его словам, особенностью данных мер является создание условий стимулирования дальнейшего развития импортозамещения, экономики, стройиндустрии, бизнеса, отраслей, сильнее всего пострадавших от санкций Запада.

«Важнейшим является решение вопросов улучшения лекарственного обеспечения граждан и медицинских учреждений; прекращение ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Весома реальная поддержка интересов граждан при начислении пени за неуплату ЖКХ и взносов за капремонт, отмена НДФЛ на проценты по банковским вкладам на доходы по депозитам за текущий и прошлый годы. Значимо решения о преференциях для туристического и гостиничного бизнеса, IT-компаний», – подчеркнул Голышев. Он также добавил, что на сегодняшний день необходимы новые IT – технологии, которые будут объективно отображать ход военной операции на Украине, демонстрировать патриотизм и гостеприимства граждан Российской Федерации.

«Необходимы новые приоритеты в показе освобожденных от национал-фашистов территорий. Важно оперативно разоблачать ложную и фальсифицированную информацию в публичном пространстве, в т.ч. и Запада. Шире использовать возможности художественной интеллигенции в формировании объективного освещения реальных событий, происходящих на Украине», – заметил культуролог. Он также считает, что Государственной Думе предпринять действия для защиты российской собственности за рубежом, а также для возвращения художественных ценностей, которые находились в иностранных музеях на временных выставках.

В условиях санкций Государственная Дума продолжает предлагать меры поддержки граждан и бизнеса.

Такими мерами являются упрощение обращения импортных лекарственных препаратов, контроль поставок лекарств и медицинских изделий. Россия также готова поддерживать внешнеэкономические связи с зарубежными партнерами, в частности для замещения импортеров, которые приняли решение покинуть российский рынок.

В качестве дополнительных мер Государственная дума предусматривает освобождение предпринимателей от повышенных пени при просрочке уплаты налогов, отмену подоходного налога на вклады более 1 млн рублей, освобождение гостиничного бизнеса от НДС, а также пересмотр начисления транспортного налога. Организациям, помимо этого, понизят налог на имущество, налог на прибыль для IT-отрасли и вовсе обнуляется.

Кроме того, в Приморском крае и Калининградской области появятся российские офшорные зоны, процесс маркировки товаров систематизируется, упростится цепочка импортных поставок и импорта алкогольной продукции.

Для информационной безопасности дополнительно вводятся положения, которые устанавливают уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные о деятельности госорганов за рубежом; публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганов своих полномочий за пределами территории России. Это должно уменьшить количество ложной информации в публичном пространстве.

Помимо этого, Госдума разработала механизмы устойчивости к внешней дестабилизации: расследование биологических угроз и новые подходы к дипломатической службе.