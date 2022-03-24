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Политика

23 года назад войска НАТО начали бомбёжку Югославии

24 марта 2022 года, 13:48

23 года назад войска НАТО начали бомбёжку Югославии. Как отмечает «Первый канал», нападение было совершено без одобрения ООН и в обход международного права. За два с половиной месяца по Югославии были выпущены тысячи крылатых ракет, применялись боеприпасы с обедненным ураном и кассетные бомбы.

В интервью «Парламентской газете» председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что бомбовые удары наносились на протяжении 78 дней, погибли около 5 тысяч человек, ранены были более 10 тысяч. Он обратил внимание на то, что никто из руководителей США и стран НАТО так не понес наказание на содеянное, а нынешний президент США Джо Байден, занимавший в тот момент пост сенатора, активно поддерживал бомбардировки и призывал к оккупации Югославии.

«За события тех лет мы чувствуем особую боль. Да, гордимся нашими воинами, совершившими геройский марш-бросок на Приштину. Но надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО», — заявил Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась и благодаря президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией.

Спикер Госдумы отметил, что Россия не могла допустить геноцида своих граждан и соотечественников на Донбассе и встала на защиту Русского мира.  

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